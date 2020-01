FC Barcelone – La question pour 2020 : Griezmann-Messi, ça va enfin fonctionner ?

false

C’est LA question qui a agité tous les débats des supporters du FC Barcelone au cours de la première partie de saison. Lionel Messi et Antoine Griezmann peuvent-ils jouer ensemble ? Plus de quatre mois après l’arrivée du Français, la question demeure. Et ce pour une raison simple : la connexion ne fonctionne toujours pas. Problèmes relationnels, non-adaptation du Français au schéma de jeu, tout a été dit, et même redit, par les médias espagnols.

Ces derniers poussant d’ailleurs Ernesto Valverde, l’entraîneur du Barça, a de fréquentes mises au point. « On parle beaucoup de cela, de la connexion entre Leo Messi et Antoine Griezmann. Les bons joueurs finissent toujours par s’entendre, et avec du temps, ils s’entendent encore mieux, toujours. On compare souvent la relation de Leo avec Antoine et Luis Suarez mais Luis est au club depuis cinq ans. » Et Griezmann d’ajouter : « On ne se connaît pas encore parfaitement, c’est vrai. A l’Atlético, je savais exactement ce qu’allaient faire mes partenaires… Ici, ce n’est pas encore le cas à 100%. Mais cela va venir. »

« C’est normal de vivre une période d’adaptation »

C’est enfin un ancien de la maison blaugrana, Ronaldinho, qui a donné son point de vue. « Si Griezmann va réussir à s’entendre avec Messi et Suarez ? Je l’espère vraiment car il s’agit d’un excellent joueur. Il bossait super bien dans son ancien club, mais aussi dans l’équipe nationale de son pays. Je pense que c’est tout à fait normal de vivre une petite période d’adaptation, je suis certain que ça ira pour lui ».

Il le faudrait, en effet. Et lorsque Griezmann, à juste titre, évoque son ancien club, la comparaison est douloureuse. Lui qui tournait à plus de 20 buts par saison chez les Colchoneros (29 en 2015-2016), en est aujourd’hui à, 7. La preuve du problème, ne serait-ce qu’en chiffres.