FC Barcelone : la réaction pleine de classe d’Eibar après le quadruplé de Messi

Hier, Lionel Messi a claqué un quadruplé contre Eibar (5-0). Quasiment une habitude pour l’Argentin du FC Barcelone puisque la fois précédente où il avait inscrit quatre buts, c’était également face aux Basques (en 2017). C’est d’ailleurs la septième fois qu’il marque à quatre reprises au cours d’une même partie.

Et le pire, c’est que ses buts ont été magnifiques, surtout le premier, avec cette percussion plein axe et un dribble ayant mis trois adversaires dans le vent, dont un avec un petit pont. Lui qui n’avait plus marqué depuis quatre matches a mis fin à cette diète inhabituelle de la plus belle des manières.

Te sufrimos.

Te padecemos.

Te sobrellevamos.

Y no nos queda otra que ponernos en pie y aplaudirte.

🔝 @TeamMessi 🔝 pic.twitter.com/6md5L4ZSE3 — SD Eibar (@SDEibar) February 22, 2020

Pour cela, Eibar pourrait lui en vouloir. Mais le petit club basque a préféré reconnaître la grandeur de son bourreau via un tweet incroyablement classe : « Nous te souffrons, nous te subissons, nous te faisons face et nous n’avons d’autre choix que de nous lever et de t’applaudir ». Pas sûr que La Pulga reçoive un hommage aussi vibrant s’il inscrit un quadruplé au Bernabeu face au Real Madrid dimanche prochain !