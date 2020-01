FC Barcelone : la réunion décisive Bartomeu-Valverde est terminée

true

Depuis le début de la matinée, tous les regards sont tournés vers le centre d’entraînement du FC Barcelone. En cause, notamment, la fameuse réunion qui devait s’y tenir avec le président Bartomeu et l’entraîneur, Ernesto Valverde.

Selon bon nombre de médias espagnols, et notamment El Mundo Deportivo, c’est au cours de cette fameuse entrevue que Valverde devait apprendre son renvoi. Et c’est un conseil d’administration du club catalan, qui se tient dans la journée, qui devrait, et on garde le conditionnel, entériner la décision…

‼️ #ÚLTIMAHORA | Acaba la cumbre entre Bartomeu y Valverde en la Ciutat Esportiva

Seule certitude, et à cette heure, Valverde a le sourire au volant de son véhicule. Alors qu’il quitte justement le centre d’entraînement. Plus d’informations, sans doute, dans les prochaines minutes.