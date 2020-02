FC Barcelone : la sonnette d’alarme est tirée pour Messi et deux autres joueurs

true

Lionel Messi, mais aussi Gerard Piqué et Sergio Busquets, seraient à la limite de la rupture physique dans les rangs du FC Barcelone.

Récemment, Eric Abidal a jeté un froid dans les rangs du FC Barcelone en expliquant que certains joueurs s’étaient plaints de ne pas suffisamment s’entraîner. Les choses ont changé depuis que Quique Setién est arrivé puisqu’il y a des séances quasi quotidiennement, même les lendemains de match.

Mais cela occasionne également un problème. En effet, les dernières analyses sanguines et les relevés GPS montrent que plusieurs joueurs montrent que plusieurs joueurs s’approchent de leur point de rupture. Notamment les tauliers, qui enchaînent les matches en cette période compliquée.

Les trois joueurs les plus « sous tension » sont Lionel Messi, Gerard Piqué et Sergio Busquets. Quand on connaît l’importance de la Pulga ainsi que ses antécédents avec les blessures, il y a de quoi se montrer inquiet. Sauf que le calendrier du FC Barcelone dans les prochaines semaines ainsi que sa course-poursuite avec le Real Madrid en Liga ne permettent pas de faire tourner…