FC Barcelone : la vraie déception d’Ernesto Valverde n’était pas Ousmane Dembélé…

Maintenant qu’Ernesto Valverde a été viré par le FC Barcelone, El Mundo Deportivo peut lâcher quelques informations croustillantes. On apprend aujourd’hui que la grande déception de l’entraîneur n’a pas été Ousmane Dembélé mais le Brésilien Arthur. S’il est vrai que Dembélé a multiplié les frasques au départ, il est devenu plus professionnel au fil du temps, alors que c’est loin d’être le cas du milieu de terrain.

On apprend ainsi que Valverde n’a pas digéré de voir Arthur se rendre à une fête organisée par Neymar à Paris en février dernier, deux jours avant un Clasico en Coupe. Le Brésilien s’est aussi rendu une fois à Andorre pour y faire du snowboard, activité interdite aux footballeurs du Barça car elle risque de provoquer des blessures. Le pire, c’est qu’Arthur se remettait à peine d’une pubalgie…

Le meilleur pour la fin : durant la semaine de vacances entre les fêtes, Arthur est retourné au pays voir sa famille en compagnie de deux préparateurs pour être certain de bien guérir de sa pubalgie. Mais entre repas copieux et sortie entre amis, il est revenu en surpoids et encore plus blessé ! Du coup, c’est tout le club qui a été surpris, pas seulement Valverde. Et il n’est pas certain que le milieu retrouve sa place de titulaire rapidement, même avec Setién aux commandes…