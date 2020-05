FC Barcelone : Lautaro Martinez au Barça, ça se précise !

false

Selon différents médias, l’attaquant de l’Inter Milan, Lautaro Martinez, se rapproche peu à peu du FC Barcelone. Des joueurs du Barça seraient dans le deal.

Tant que le transfert ne sera pas officialisé, les rumeurs les plus folles parviendront aux supporters du FC Barcelone. Convaincus, depuis des semaines, que la prochaine recrue du club a pour nom Lautaro Martinez, l’attaquant argentin qui évolue à l’Inter Milan.

Des sommes astronomiques sont fréquemment données par les médias espagnols et italiens, mais si le transfert se concrétise, ce serait uniquement en raison de joueurs inclus dans le deal. En effet, et c’est SPORT qui l’affirme ce matin, le Barça offrirait 65 millions d’euros à l’Inter plus deux éléments de son effectif. Ces deux joueurs sont quant à eux évoqués par Sky Sports : Carlos Alena et Nelson samedi.

Une ristourne de 40 millions ?

Reste tout de même à savoir si l’Inter acceptera, en ces temps de crise économique, de lâcher sa pépite pour près de 40 millions d’euros que son prix initial (105 millions d’euros).