FC Barcelone : l’avenir de Lionel Messi… Quique Setién en dit plus

Alors que certaines spéculations annoncent un avenir loin du FC Barcelone pour Lionel Messi, Quique Setién se veut rassurant.

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs ont évoqué un possible départ de Lionel Messi, la star du FC Barcelone. L’Argentin est en fin de contrat en juin 2021 et il tarde à prolonger. L’Inter Milan Manchester City, et son club formateur argentin des Newell’s Old Boys seraient à l’affut.

Messi lui-même s’est agacé des rumeurs le renvoyant en Argentine, et Quique Setién, son coach, est allé dans son sens lors d’un entretien pour l’émission El Transistor d’Onda Cero. « Je ne doute pas que Leo va rester ici. Le Barça a toujours un projet pour gagner et avec le meilleur joueur du monde, nous avons plus de chances de gagner que les autres », a confié l’entraîneur blaugrana.