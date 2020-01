FC Barcelone : l’avenir de Valverde scellé aujourd’hui, le vestiaire a choisi son remplaçant !

true

Sorti de la Supercoupe d’Espagne dès les demi-finales face à l’Atletico Madrid (2-3), le FC Barcelone démarre l’année 2020 sur une crise. Crise qui pourrait être fatale à l’entraîneur Ernesto Valverde, en fin de contrat en juin et qui pourrait être remplacé dès maintenant par l’ancienne légende blaugrana Xavi Hernandez (Al-Sadd, 39 ans).

Ce dimanche matin, la presse est unanime : tout pourrait se régler dès aujourd’hui. « Xavi déjà », titre « Mundo Deportivo » qui affirme que les négociations sont toujours ouvertes et qu’une réponse définitive est attendue aujourd’hui avec l’espoir de pouvoir proposer cette solution lors du conseil d’administration qui se tiendra lundi en Catalogne.

Xavi doit donner sa réponse à Abidal et Grau aujourd’hui

Une fois n’est pas coutume, « SPORT » affiche la même version que son concurrent. « Valverde condamné… Et Xavi décide aujourd’hui », titre l’autre quotidien, expliquant que même Josep Maria Bartomeu s’était décidé à lâcher son coach et n’attendrait plus que la fumée blanche de Xavi, qui rencontre aujourd’hui Eric Abidal et Oscar Grau, pour changer d’entraîneur.

Rêvant d’entraîner le FC Barcelone, le coach d’Al-Sadd serait un dossier également poussé par le vestiaire malgré le soutien public affiché par Lionel Messi à Ernesto Valverde. « Les poids lours du vestiaire blaugrana appellent Xavi à venir dès maintenant », écrit « SPORT ». La journée promet d’être mouvementée…