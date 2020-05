FC Barcelone : l’avenir préoccupe beaucoup Lionel Messi

true

Durant la crise du coronavirus, Lionel Messi (FC Barcelone) a eu peur de perdre ses proches. Une crainte qu’il a ouvertement exprimé…

S’il a des fourmis dans les jambes à l’idée de reprendre la Liga dans un peu moins de 15 jours, Lionel Messi est aussi particulièrement attristé par ce début d’année 2020 et la crise du coronavirus qui a secoué la planète. A l’instar de beaucoup de personnalités comme Rafael Nadal ou encore le DJ français David Guetta, la star du FC Barcelone a pris la plume pour évoquer le monde d’après Covid-19 dans les colonnes « d’El Pais Semanal ».

« Le football ne sera plus jamais le même », lâche le sextuple Ballon d’Or, qui s’est impliqué et a fait de nombreux dons pour aider les hôpitaux dans cette période de crise sanitaire. «La plupart d’entre nous ont des doutes sur la façon dont le monde sera après tout ce qui s’est passé. Au-delà de l’isolement et de la situation qui nous a pris par surprise, beaucoup de gens ont vécu des moments très difficiles. Je pense notamment à tout ceux qui ont perdu des membres de leur famille et leurs amis et qui ne pouvaient même pas leur rendre un dernier hommage », a-t-il écrit.

Si on pense parfois que les footballeurs sont déconnectés du monde qui les entoure, Leo Messi a une nouvelle fois montré qu’il était avant tout un être humain avec une sensibilité mise à rude épreuve par les évènements.