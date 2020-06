FC Barcelone : le Barça tue une petite polémique autour de Messi

true

Si certains voyaient un message politique autour de la célébration de Lionel Messi face à Leganes, le FC Barcelone a calmé le jeu.

Auteur de son 2e but en 2 matches de Liga, sur penalty face à Leganes (2-0), Lionel Messi a fait couler beaucoup d’encre avec sa célébration main sur la hanche et doigt levé. Dans le contexte actuel et avec le mouvement Black Lives Matter (suite à la mort de George Floyd), certains y ont même lu un message politique de la star du FC Barcelone.

Pour d’autres, il s’agissait d’un message plus local, Léo Messi manifestant son soutien à la statue de Christophe Colomb, installée à Barcelone et que certains veulent voir déboulonner. Avec l’âge, la Pulga se serait-il découvert une nouvelle conscience politique ? Ceux qui le croyaient risquent d’être déçu.

En effet, face aux nombreuses interprétations et au début de polémique, le Barça a cru bon de communiquer sur la célébration du natif de Rosario. D’après la version officielle relayée par « Olé », « Messi a consacré son 699e but professionnel à ses trois enfants et l’a simplement fait en imitant la posture de l’un des personnages d’un jeu où ses trois enfants passent beaucoup de temps ». Circulez, y a rien à voir !