FC Barcelone : le Bayern Munich a prévu un plan anti-Messi

Opposé au FC Barcelone, ce vendredi soir, en quart de finale de la C1, le Bayern Munich mettra en place un plan de jeu pour contrer Lionel Messi.

Principale arme offensive du FC Barcelone, Lionel Messi devra se démultiplier ce vendredi soir. Face au sextuple Ballon d’or se dresse le Bayern Munich, en quart de finale de la C1. L’ogre bavarois est le favori de ce choc entre deux des plus grands clubs européens.

Meilleur buteur (25) et meilleur passeur (21) de Liga, « la Pulga » demeure toujours au sommet du football mondial. Forcément, Thomas Muller et ses partenaires se méfieront du natif de Rosario (Argentine). « Même si Messi est en très bonne forme, on ne se défend jamais seul contre lui, estime le champion du monde en 2014 avec l’Allemagne. Dans les matchs contre Messi, ça a toujours fonctionné quand toute l’équipe était là. (…) Ensemble, nous devons agir contre sa qualité individuelle. »

Dans la suite de son propos, Muller a préconisé des manières d’agir pour contrer Messi. « Nous devons aller au duel de manière agressive mais propre. Ce sera passionnant, nos matchs ces dernières semaines ont montré que nous pouvons le faire. »

Plus bavard que son joueur, Hans-Dieter Flick a concédé que le champion d’Allemagne avait un plan anti-Messi. « Bien sûr, c’est un joueur de classe mondiale. Nous avons avons réfléchi à la façon de jouer contre lui. Mais je ne vais pas vous la révéler ici. Le plus important, c’est d’apporter une réponse collective. Nous devons jouer en équipe et être de façon intelligents. Nous devons essayer de mettre la pression sur lui. »

À la fin de son propos, le coach bavarois a quand même mis en garde ses ouailles. « Ce n’est pas le Bayern contre Messi, c’est le Bayern contre le FC Barcelone. » Mais, en gardant sous pression Messi, les pensionnaires de l’Allianz Arena marcheront plus facilement vers les demi-finales de la LDC.