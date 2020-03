FC Barcelone : le club passe à son tour en chômage partiel

true

On vient tout juste de l’apprendre : face à l’épidémie de coronavirus, le FC Barcelone a fait passer ses salariés en chômage partiel.

C’était attendu, c’est officiel. Le FC Barcelone, qui cherche par ailleurs à trouver un point d’accord avec ses joueurs sur une baisse des salaires, vient de passer en chômage partiel. L’annonce a été faite par le club au travers d’un communiqué, publié il y a quelques minutes seulement.

Des propos traduits par footmercato.

« C’est une réduction de la durée de travail, imposée par les circonstances et les mesures de protection mises en œuvre, et, par conséquent, de la réduction proportionnelle des rémunérations prévues dans les contrats respectifs, mesures que le club souhaite appliquer en suivant scrupuleusement la réglementation formelle du travail, selon les critères de proportionnalité, et surtout d’équité, et avec pour seul objectif la reprise de l’activité du club dans les meilleurs délais. »