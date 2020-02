FC Barcelone : le compère favori de Lionel Messi met aussi la direction dos au mur

true

Malgré le but précieux d’Antoine Griezmann, le nul du FC Barcelone à Naples l’a encore montré. Lionel Messi et ses partenaires auraient bien besoin d’un numéro neuf de métier pour les matchs importants de cette fin de saison. Or, Luis Suarez manque à l’appel.

L’attaquant uruguayen, blessé depuis le début de l’année, va encore manquer de longues semaines de compétition. Dans une interview accordée à RAC1, le partenaire favori de Lionel Messi s’est exprimé sur sa blessure. « Je jouais parce que j’avais l’habitude de jouer avec la douleur. Dans le genou droit, j’avais des problèmes. Dans le cartilage, j’avais aussi un kyste méniscal. Cela vous oblige à forcer sur d’autres parties du genou, tout se réunit et vous cause des problèmes ».

Par ailleurs, Luis Suarez a été interrogé sur son avenir au FC Barcelone. Et le numéro 9 du club catalan, malgré ses 33 ans, n’a pas du tout l’intention de céder sa place. Bien au contraire, le buteur du Barça a mis la pression sur sa direction, avouant toutefois garder un atout dans sa manche. « Je suis heureux ici et ma famille aussi. Je suis là où j’ai toujours voulu être et je me sens utile. La décision doit venir du club, ils connaissent ma prédisposition. Je veux continuer, mais cela ne dépend pas de moi. Il y a toutefois une option pour l’année prochaine. Si je joue 60% des matchs dans lesquels je suis disponible, je renouvelle ». De quoi éviter un nouveau mal de crâne à une direction en proie aux conflits internes ?