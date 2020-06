FC Barcelone : le coronavirus est passé par le Barça

false

C’est la radio catalane, RAC1, qui le précise : cinq joueurs du FC Barcelone ont été testé positifs au coronavirus. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

L’information est donnée depuis quelques heures par la radio catalane, RAC1. Souvent bien informée sur le FC Barcelone. Il y a quelques semaines, alors que des dépistages avaient été mis en place au sein même du club, cinq joueurs de l’effectif, dont les noms ne sont pas donnés, ainsi que deux membres de l’encadrement techniques, auraient été testés positifs au coronavirus.

Précision, et elle est de taille, plus aucun membre du Barça n’est à ce jour positif. Raison pour laquelle les entraînements collectifs ont pu reprendre depuis quelques jours. La Liga, qui démarré à nouveau le 11 juin, va mettre aux prises le Real Madrid et le FC Barcelone pour l’obtention du titre.

Les joueurs de Quique Setién, à onze journée du terme, disposent de deux points d’avance.