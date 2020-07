FC Barcelone : le coronavirus présente l’addition et elle est salée

true

Dans un entretien au Mundo Deportivo, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, est revenu sur le montant perdu à cause du coronavirus.

Au même titre que d’innombrables clubs de football à travers le monde, le FC Barcelone a été impacté, financièrement, par l’épidémie du coronavirus. Plus de matches, plus de billetterie, un stade, un musée et une boutique fermée, autant d’euros qui ont logiquement disparu des comptes du club catalan.

Pour la première fois, et dans un entretien accordé au Mundo Deportivo, le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, a donné le montant précis du manque à gagner. Et cela se compte bien Ennio dizaines de millions d’euros. « Depuis le 14 mars, nous n’avons pratiquement rien perçu. Nous avons un manque à gagner d’environ 200 millions d’euros. Nous avons dû fermer les boutiques et le musée, il n’y a pas eu de billetterie. Nous remboursons la partie de l’abonnement correspondant aux matches qui n’ont pas été disputés. Le Barça, qui est le club européen qui gagne le plus d’argent, est le plus touché. »

A notre qu’en Espagne, comme dans d’autres pays, le retour du public dans les stades n’est toujours pas prévu.