FC Barcelone : le fils de Diego Maradona remet Lionel Messi à sa place !

S’il admire Lionel Messi, Diego Armando Maradona Jr reste persuadé que le talent de son père n’était pas comparable à celui de la star du Barça.

Fils de Diego Maradona et grand supporter de Naples, Diego Armando Maradona Jr (33 ans), né à Naples et grand supporter du club transalpin, a accordé un long entretien à « SPORT » avant le choc entre le club de sa ville et le FC Barcelone samedi en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. L’occasion pour lui de remettre Lionel Messi à sa place dans l’histoire du football.

« J’adore Messi, aujourd’hui il est le meilleur de tous et Cristiano ne s’approche même pas de lui. Quiconque le critique en Argentine ne comprend rien au football, mon père l’aime beaucoup et me parle souvent de lui. Leo est une star et aussi … le deuxième meilleur joueur de l’histoire », a-t-il d’abord déclaré.

« Maradona est le Dieu du football, Leo le meilleur des humains »

Mais pour lui, la Pulga ne s’approche quand même pas de son paternel dans l’Histoire du football : « Messi est un phénomène, mais personne n’est comparable à mon père: vous ne pouvez pas comparer les terrestres aux extraterrestres. On peut dire que Maradona est le Dieu du football et que Leo est le meilleur parmi les êtres humains. Je suis désolé, mais personne n’atteindra le niveau de mon vieux. C’est impossible ».

Italo-argentin, Diego Armando Maradona Jr a également évoqué le cas de Lautaro Martinez, qui explose aujourd’hui à l’Inter Milan et est cité au Barça : « Lautaro est un joueur très important, un crack pour le présent et pas seulement pour le futur. A l’Inter, il a montré qu’il avait de grandes qualités, il a marqué de nombreux buts et je suis sûr qu’aujourd’hui il serait au niveau de Barcelone ».