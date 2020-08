FC Barcelone : le groupe du Barça pour affronter Naples est connu

true

Antoine Griezmann et Clément Lenglet sont dans le groupe du FC Barcelone qui affronte Naples en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

L’entraîneur du Fc Barcelone, Quique Setién, pourra compter sur les retours d’Antoine Griezmann et Clément Lenglet contre Naples, demain à 21 heures, en Ligue des champions. En revanche, et comme certains le redoutaient, c’est encore trop juste pour l’attaquant, Ousmane Dembélé. L’autre français du Barça, Samuel Umtiti, ne figure pas non plus dans le groupe.

L’ancien lyonnais, en instance de départ, j souffre du genou gauche depuis plusieurs semaines. Au match aller, Napolitains et Barcelonais s’étaient quittés sur le score de 1-1.