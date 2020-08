FC Barcelone : le mea culpa d’Eric Abidal

false

L’heure du grand ménage a sonné au FC Barcelone. Après l’humiliation subie face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions (8-2), plusieurs têtes sont tombées. Eric Abidal, secrétaire technique au Barça en fait parti. Mais contrairement à l’entraîneur Quique Setien, son départ s’est fait sur une décision personnelle, comme l’a indiqué le président Josep Maria Bartomeu. « Le départ d’Eric Abidal ? Ça a été sa propre décision. Je le remercie pour le travail qu’il a accompli ces dernières années », a confié l’homme fort des Blaugranas.