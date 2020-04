FC Barcelone : le Mercato et Neymar utilisés pour une charge violente contre Bartomeu

Alors que les élections présidentielles pour désigner la nouvelle direction auront lieu en janvier prochain, la guerre est déjà lancée en coulisses, alimentée par la récente brouille entre le patron et son numéro 2 ainsi que les scandales ayant émaillé les derniers mois (affaire Abidal – Messi, Barçagate).

Invité à donner son avis dans l’émission « El Transistor », Gerard Lopez a balancé sur les gaspillages de la direction depuis le départ non compensé de Neymar : « Vous avez dépensé plus de 400 M€ pour remplacer un joueur que vous souhaitez à nouveau recruter et qui en plus vous a dénoncé en justice… Je pense que nous irons en 2021 avec Bartomeu qui sauvera les vies qu’il peut et qui détournera l’attention comme il peut. Malgré tout, je pense qu’avec autant d’épisodes, c’est la fin de ce conseil d’administration touché par la mort ».

On devine que Gerard Lopez compte parmi les soutiens de Victor Font ou Joan Laporta, les principaux adversaires du candidat qui sera choisi par José Maria Bartomeu pour lui succéder…

Gerard López (ex-Barça): « You have spent more than 400 million euros to replace a player that you want to sign again (Neymar) and who has also denounced you. » pic.twitter.com/tcM3FWN3Sd

