FC Barcelone : le Messi japonais du Real Madrid rêve de piéger le Barça !

Prêté par le Real Madrid à Majorque, Takefusa Kubo se verrait bien jouer un sale tour au FC Barcelone pour la reprise de la Liga.

Ce samedi, le FC Barcelone (leader de Liga) reprend sa course vers le titre de champion du côté de Majorque. En conférence de presse en fin d’après-midi, Quique Setien s’est d’ailleurs voulu très rassurant sur la forme de Lionel Messi, qui s’est entraîné à part il y a quelques jours mais qui est bien « à 100% » pour se rendre dans les Baléares.

Il faut dire que face à une équipe relégable et qui vendra chèrement sa peau, le Barça est un peu en danger pour ce match piège de reprise, trois mois après la dernière rencontre officielle. Les Blaugranas seront d’autant plus menacés qu’en face un certain Takefusa Kubo, prêté par le Real Madrid, a bien l’intention de saisir l’opportunité de se mettre en vitrine.

Kubo promet une équipe de Majorque surmotivée

Sur le site officiel de Majorque, le « Messi japonais » – prêté par les Merengue cette saison – a fait part de sa grande motivation : « Face au leader, il est impossible de ne pas être concentré. Je ne sais pas si eux le seront, mais il est sûr que nous le sommes. Nous avons beaucoup travailler depuis l’arrêt du championnat, nous verrons si nous réussirons à faire quelque chose ».

Passé par la Masia plus jeune et rentré prématurément à Tokyo suite à une sanction de la FIFA, Take Kubo était promis à un retour au Barça à sa majorité l’été dernier. Il a finalement opté pour le Real suite à une surrenchère de la Maison blanche.