FC Barcelone : le périple des Blaugranas en Arabie Saoudite débute par une galère

false

Ce jeudi soir (20h), le FC Barcelone affronte l’Atletico Madrid en Arabie Saoudite pour le compte de la seconde demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. En conférence de presse hier, Ernesto Valverde a critiqué le changement de format de la compétition et ce long déplacement dans le Golfe sur le mois de janvier.

«Je sais qu’on parle beaucoup de ce qui se passe. Il faut prendre en compte que l’on fait partie d’une industrie, celle du football. Il faut chercher des sources de revenus, et c’est pour cela que nous sommes ici (…) A choisir, je préférais le format d’avant (matches aller-retour). Mais c’est la fédération qui décide», a-t-il lâché dépité.

Les Barcelonais privés de leur entraîneur… à cause des bouchons

Il faut dire que l’entraîneur du Barça n’a pas connu un baptême du feu des plus simples en Arabie Saoudite… Lui qui est arrivé très en retard lors du dernier entraînement et pour sa conférence de presse. La raison ? Une erreur du chauffeur censé amené le technicien et Sergi Busquets en conférence de presse.

Comme le rapporte « AS », l’intéressé se serait en effet trompé de stade. Plutôt que d’amener Valverde et son joueur sur le terrain d’Ittihad où se tenait la séances, le conducteur a transporté les deux hommes au stade King Abdullah Sports où se jouait l’autre demi-finale entre Valence et le Real Madrid… à l’autre bout de la ville. Si le reste du groupe a pu arriver sans encombre au stade pour l’entraînement programmé à 16h30, ce ne fut pas le cas du Txingurri et de Busquets, perdus dans les bouchons de Djeddah. L’année démarre fort…