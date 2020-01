FC Barcelone : le premier coup de force de Setién pour faire marcher Messi et cie au pas

true

Le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién, ne va pas toujours dans le sens des sénateurs de son groupe, comme on aurait pu le croire.

Présenté hâtivement comme un entraîneur parti pour se faire manger par les cadres du FC Barcelone, Quique Setién ne se laisse pas faire jusque-là. Ainsi, depuis sa nomination le 14 janvier, il n’a pas accordé un seul jour de repos à ses troupes. Il a même prévu une double session pour ses débuts, a fait sauter la journée de repos qu’avait prévu Ernesto Valverde pour le 15 et a concocté une mise en place le matin de son premier match !

Des méthodes qui tranchent avec celles de son prédécesseur, et ce n’est pas tout ! Le quotidien AS rapporte qu’hier, les joueurs ont halluciné en voyant que l’entraînement était maintenu alors qu’il tombait des cordes. Gerard Piqué a même hurlé : « On a annulé des entraînements pour moins que ça ! ». Pas Setién, né en Cantabrie, région du nord de l’Espagne où il pleut souvent.

Ainsi, même s’il s’est attelé à caresser ses tauliers dans le sens du poil à son arrivée, il semblerait que le nouveau coach du Barça ait l’intention de mourir avec ses idées, quitte à ne rester que six mois. Un peu comme Pep Guardiola ou Luis Enrique, les derniers à avoir soulevé la Champions League avec les « Blaugranas »…