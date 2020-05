FC Barcelone : le sélectionneur argentin rêve du duo Messi – Martinez

Le FC Barcelone est tout proche de conclure l’arrivée de Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter Milan a été adoubé par Lionel Messi en personne. Et le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, a expliqué au média La Red combien l’association entre les deux surdoués était prometteuse.

« Il peut être complété par Messi, l’entraîneur de Barcelone doit voir comment, mais c’est possible. Trois attaquants peuvent jouer ensemble, avec [Luis] Suarez et [Antoine] Griezmann. En Copa America, l’engagement de Lautaro, Messi et [Sergio] Aguero était incroyable. »

« Nous voudrions qu’il montre de la continuité, et encore plus du fait qu’il est un jeune joueur. Il a la volonté de devenir une référence pour les attaquants à l’avenir. » Il n’a que 22 ans mais Lautaro Martinez a déjà tous les talents… et beaucoup de pression sur les épaules !