FC Barcelone : l’entraîneur de Majorque promet de ne pas énerver Messi

Lors du match aller, l’entraîneur de Majorque s’était pris le bec avec Lionel Messi, qui lui avait collé trois buts. Il a promis de se taire ce soir.

Le coup d’envoi du match entre le Real Majorque et le FC Barcelone vient d’être donné. A l’aller, le leader catalan avait mis 5-2 au mal-classé des Baléares (18e), dont un triplé de Lionel Messi. Tout cela parce que l’entraîneur de Majorque, Vicente Moreno, avait chauffé le sextuple Ballon d’Or à la mi-temps après qu’un de ses joueurs lui ait chatouillé les chevilles.

En conférence de presse, Moreno a révélé que ses joueurs lui en avaient voulu et il a promis de se tenir tranquille cette fois : « Je ne vais pas me chamailler à nouveau avec Messi car ça s’est plutôt mal passé la dernière fois, il a fini par marquer trois buts. C’était une faute mais, à l’époque, je ne le pensais pas, je l’ai dit à l’arbitre et cela ne s’est pas bien passé avec Messi. Il y a eu un échange de mots et c’est tout ».

« La grande explication s’est produite dans le tunnel à la mi-temps, quand Messi m’a dit qu’ils allaient mettre sept buts, et il a dit la même chose à Luis Suarez. Ils n’y sont pas parvenus mais, après le match, mes joueurs ont dit que j’étais responsable de la défaite parce que j’avais mis Leo en colère. Il est le meilleur joueur du monde, regardez le tempérament qu’il a. »