FC Barcelone : Leo Messi et Antonella Roccuzzo font le buzz dans un clip !

D’ordinaire pudique, le couple Lionel Messi – Antonella Roccuzzo a accepté d’exhiber son amour pour un clip.

A l’occasion d’un clip intitulé « Ante de que el mundo se acabe » (« Avant la fin du monde ») et durant de plus de 7 minutes, le chanteur Residente a réuni couples connus et plus anonymes pour une gigantesque démonstration d’amour et de passion.

A travers le monde, plus de 100 couples s’embrassent langoureusement sur la mélodie du chanteur portoricain… Et, surprise, on y retrouve le couple Lionel Messi – Antonella Roccuzzo, représentant la ville de Barcelone.

L’instant est certes très furtif mais il n’a pas empêché la vidéo de rapidement faire le buzz sur les réseaux sociaux. On en oublierait presque que bien d’autres personnalités apparaissent dans le clip de Residente et notamment le couple Paulo Dybala – Oriana Sabattini.