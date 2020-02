FC Barcelone : les dirigeants marchent vraiment sur des œufs avec Messi

true

Dans leurs dernières déclarations publiques, Josep Maria Bartomeu et Lionel Messi ont fait très attention à ne pas vexer l’idole du FC Barcelone, Lionel Messi.

En l’espace de quelques jours, les dirigeants du FC Barcelone ont nourri leur passif avec Lionel Messi. Il faut dire qu’entre un Eric Abidal (secrétaire technique) qui a un peu trop parlé sur le vestiaire pour expliquer l’éviction d’Ernesto Valverde et l’affaire dite du « BarçaGate » où Josep Maria Bartomeu a payé une boîte de communication qui basait son travail sur le dénigrement des stars de l’effectif, il vaut mieux se faire oublier…

Sous contrat jusqu’en juin 2021 et autorisé à partir gratuitement s’il trouve un nouveau projet hors d’Europe, Lionel Messi suscite quelques crispations au sujet de sa prolongation. Forcément, quand les questions sensibles sont arrivées sur le sujet hier en marge de la présentation de Martin Braithwaite (ex-Leganes), Eric Abidal comme Josep Maria Bartomeu ont fait très attention.

« La prolongation de Messi ? J’aimerais que Messi reste éternellement », a lâché le big boss du Barça. De son côté, Abidal a reconnu une faute de com’ de sa part : « S’il y a une chose que je sais, c’est que j’ai appris beaucoup de choses en peu de jours et que les choses internes doivent se régler de façon interne, et non dans les médias ».