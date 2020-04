FC Barcelone : les Griezmann, une société familiale multiactivitées

true

Antoine Griezmann (FC Barcelone) n’est pas uniquement focalisé sur le ballon rond. Avec sa sœur, son frère et son père, il touche à de nombreux domaines.

Cette période de confinement et de pause sportive imposée par le Covid-19 oblige les médias à innover pour remplir leurs gazettes. C’est notamment le cas de « L’Equipe » qui, ce samedi, s’est intéressé au business mis en place autour d’Antoine Griezmann. L’occasion de se rendre compte que l’attaquant du FC Barcelone avait mis en place une petite entreprise familiale autour de lui.

Présent dans le e-Sport et les courses de chevaux

En charge de sa communication mais également de ses intérêts sportifs, sa sœur Maud gère la société nouvellement créée « By and For Sport Management » pour laquelle le Champion du Monde, seul client pour l’instant, a fait la publicité il y a quelques jours. Son frère Theo s’occupe de son côté de la branche e-Sports via l’entitée « Grizi eSports », très active sur le réseau social Twitch.

Mais Antoine Griezmann ne s’occupe pas que de la jeune génération. Son père Alain est aussi mis à contribution… à la tête d’une société de courses de chevaux (Ecurie Griezmann). Un groupe basé à Mâcon et qui propose comme service de faire de l’élevage de chevaux pour la compétition…