FC Barcelone : les mots de Quique Setién après le naufrage à Valence

Un douloureux revers. Un de plus, qui ne rassure en rien les supporters du FC Barcelone. Lionel Messi et les siens ont en effet été battus, et fort logiquement, sur le terrain de Valence, cet après-midi. Un revers, 0-2, qui aurait pu être plus important sans un Ter Stegen impérial tout au long de la première période avec plusieurs parades et un pénalty arrêté.

Au terme de la rencontre, le nouvel entraîneur du Barça, Quique Setién, n’a pas caché sa déception.

MATCH REPORT https://t.co/hbFctUOHsK — FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 janvier 2020

« En première période, on était franchement mal. On les a aidés à produire quatre ou cinq contres. Il y a beaucoup de choses à relever dans cette première période. Des choses que nous n’avons pas comprises, d’autres que les joueurs ont mal interprétées. On doit vite tenter de corriger le tir. En deuxième période, il y a eu des occasions franches, mais malheureusement on n’a pas marqué et on a encaissé le deuxième. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Des choses dont il faut discuter. C’est une défaite douloureuse, que nous essaierons de digérer le plus vite possible. »