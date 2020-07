FC Barcelone : les raisons du déclin de Quique Setién

true

La perte du titre en Liga a placé Quique Setién sur un siège éjectable au FC Barcelone. Plusieurs griefs remontent contre l’ancien coach du Bétis.

Arrivé en janvier dernier pour redonner des aspirations offensives au triste FC Barcelone d’Ernesto Valverde, Quique Setién est en passe d’échouer dans sa mission. L’ancien coach du Bétis Séville a déjà échoué à conserver le titre de champion en Liga et il est grandement fragilisé avant la reprise de la Ligue des Champions au mois d’août. « SPORT » a détaillé les dix raisons de la saison décevante du Barça. Certaines sont du fait du nouveau coach, d’autres non.

Sa gestion des jeunes pointée du doigt

Si le quotidien catalan incrimine les dirigeants pour avoir mal planifié la saison avec Valverde et s’être beaucoup trompé – notamment au Mercato – depuis la gifle à Anfield l’an passé, Quique Sétien en prend pour son grade dans la gestion d’Arthur Melo, qui a perdu sa place au Barça avant d’être transféré en plein sprint final à la Juventus de Turin. D’une manière générale, il est reproché à Setién de ne pas s’être suffisamment appuyé sur la Masia même s’il a entériné la montée en puissance d’Ansu Fati et donné de l’espace à Riqui Puig et Araujo.

Des problèmes dans le jeu et loin du Camp Nou

L’actuel entraîneur, présenté par un disciple de Johan Cruyff, pourrait aussi payer pour son jeu peu emballant et pour les difficultés du FC Barcelone à redevenir une équipe après la pandémie de Covid-19. Quique Setién n’est pas parvenu à endiguer le manque d’efficacité des Blaugranas loin du Camp Nou et son bilan comptable est également le plus mauvais depuis la saison 2007-08. S’il ne bat pas Alaves lors de l’ultime journée, Setién fera même moins bien que Valverde cette saison (39 actuellement contre 40 pour le coach précédent).