FC Barcelone : les stats incroyables des Blaugranas et de Messi sur la décennie écoulée

Dans neuf jours, les années 2010 s’achèveront. Une décennie faste pour le FC Barcelone et son génie Lionel Messi, comme le prouvent leurs stats folles.

Si vous êtes supporter d’un club français, les chiffres qui vont suivre peuvent faire très mal. Car même le PSG dopé des Qataris n’atteint pas le niveau d’excellence du FC Barcelone sur la décennie écoulée. Un fan a publié les statistiques des Blaugranas entre 2010 et 2019… et c’est tout bonnement incroyable.

Sur les dix dernières années, donc, le FCB a remporté 23 trophées, a disputé 600 matches pile poil, en a gagné 433, a été tenu en échec 102 et n’en a perdu que… 65. Oui, ça fait une moyenne de 6,5 défaites par an toutes compétitions confondues ! Les « Blaugranas » ont remporté 72,2% de leurs matches, inscrivant 1579 buts et n’en encaissant que 499.

Quant à Lionel Messi, il a disputé 615 matches sur cette période, entre club et sélection argentine, inscrivant 579 buts et délivrant 230 passes décisives. Ce qui donne un ratio de 1,4 but ou passe par match. On vous avait prévenu : c’est tout bonnement inhumain…