FC Barcelone : Lewandowski remis à sa place avant de défier Lionel Messi

Le choc entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, ce vendredi soir en quart de finale de Ligue des champions, dessine un alléchant duel Messi – Lewandowski.

Après avoir écarté l’obstacle Napoli, le FC Barcelone de Lionel Messi va se confronter à un col bien plus exigeant. Pour atteindre la finale de Ligue des champions, le club catalan va devoir avaler le Bayern Munich qui fait figure de prétendant sérieux à la victoire finale.

Cette opposition sera également l’occasion de voir s’affronter deux des meilleurs joueurs du monde : Lionel Messi et Robert Lewandowski. Mais d côté du Barça, hors de question de laisser penser que les deux joueurs boxent dans la même catégorie. Arturo Vidal a donné le ton en conférence de presse. « Lewandowski est extraordinaire. C’est un buteur infatigable, très dangereux. j’ai eu l’opportunité de jouer avec lui, j’ai vu comment il s’entraîne, comment il se prépare pour les grands matches. Cela va être très difficile de l’avoir au marquage demain. Mais le comparer à Messi, c’est difficile… Messi, il vient d’une autre planète ».

Et Quique Setién a rapidement emboité le pas en se montrant encore plus offensif… « Lewandowski est un grand footballeur, mais il n’est pas à la hauteur de Leo (Messi). C’est clair pour tout le monde. Il a marqué 13 buts en Ligue des champions, et ses coéquipiers l’aident bien aussi. Il se trouve dans un grand moment de sa carrière, mais Leo aussi. On l’a vu contre Naples », a conclu Setién. Attention à ne pas trop provoquer l’incroyable buteur polonais…