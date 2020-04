FC Barcelone : l’incroyable coup de force du président Bartomeu

true

Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, a profité d’un conseil d’administration du club pour faire le ménage en interne. Et ce n’est pas fini !

Le FC Barcelone défraie encore l’actualité. Et, cette fois, pas de Mercato, de Lionel Messi ou d’autre star, et encore moins de crise ouverte après un entretien publié dans un quotidien espagnol. Non, juste, et c’est déjà beaucoup, un coup de sang du président, Josep Maria Bartomeu, qui, hier soir, a fait tourner court le conseil d’administration du club blaugrana.

En effet, et c’est Mundo Deportivo qui a donné l’information, Bartomeu a précisé à deux membres du CA, Emili Rousaud et Enrique Tombas, qu’ils n’étaient plus les bienvenus et leur a clairement indiqué le chemin du départ. Emili Roussaud, qui est pourtant le vice-président du Barça.

❗️ Según los Estatutos, los comicios deberían ser entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 2021 ❌ La candidatura de Rousaud ⚠️ Cuidado: si el presente ejercicio se cierra con pérdidas la candidatura continuista deberá avalar ✍️ @JoanPoquiEraso https://t.co/S4CKRZ3BI7 — Mundo Deportivo (desde 🏠) (@mundodeportivo) April 8, 2020



Toujours selon le quotidien, Bartomeu, qui souhaite avoir autour de lui des gens qui pensent au présent, et non à l’avenir, pourrait révoquer d’autres membres. Ambiance, ambiance…