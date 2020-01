FC Barcelone : Lionel Messi a déjà mis Setién dans sa poche

true

Après cinq jours de réflexion, de réunions avec divers entraîneurs (Xavi, Koeman…), la direction du FC Barcelone a pris la décision de renvoyer Ernesto Valverde et de le remplacer par Quique Setién. Un ancien milieu de terrain notamment passé par l’Atlético Madrid et ayant fait des merveilles avec le Betis Séville, qu’il a porté en Europe.

Mais surtout, Setién est un fan absolu de Johan Cruyff, dont il a tenté de copier les grands principes de jeu. Il n’a jamais tenté de cacher, malgré son passé de Colchonero, son amour pour le jeu barcelonais. Mieux encore, il a aussi déclaré sa flamme à Lionel Messi en de multiples occasions, notamment lors du triplé de l’Argentin au Villamarin (4-1) en mars derniers.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« C’est un luxe d’être dans le football à la même époque que Messi, s’était-il enthousiasmé malgré la défaite, comme le rapporte AS. Le deuxième but du Barça était comme sorti d’un dessin animé. J’ai vu des choses réaliser des choses merveilles mais pas avec l’équilibre et la continuité de Messi, qui joue depuis 12-14 ans. Personne n’a fait ça, à part peut-être Pelé. »