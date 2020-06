FC Barcelone : Lionel Messi a franchi un nouveau cap colossal à Majorque

true

Lionel Messi, la star du FC Barcelone, a profité de la victoire à Majorque (4-0) pour ajouter un nouveau record à sa collection.

Ce samedi soir, le FC Barcelone et Lionel Messi ont retrouvé le goût de la compétition avec une large victoire face à Majorque (4-0). Un succès dans lequel la Pulga a joué un rôle important avec un but et deux passes décisives.

Avec cette réalisation en toute fin de match, Lionel Messi en a profité pour porter son compteur buts à 20 cette saison en Liga. Et ce total lui permet de franchir un cap hautement symbolique. En effet, comme le relève Opta Jean, Messi est le seul joueur de l’histoire de la Liga à avoir marqué 20 buts ou plus lors de 12 saisons consécutives.

20 – Lionel Messi est le seul joueur de l’histoire de la Liga ayant inscrit 20+ buts lors de 12 saisons de suite : ✅23 – 08/09

✅34 – 09/10

✅31 – 10/11

✅50 – 11/12

✅46 – 12/13

✅28 – 13/14

✅43 – 14/15

✅26 – 15/16

✅37 – 16/17

✅34 – 17/18

✅36 – 18/19

✅20 – 19/20 Géant. pic.twitter.com/ytGpomjfdn — Optajean (@OptaJean) June 14, 2020

Une performance ahurissante qui souligne aussi bien la régularité dans les performances remarquable de la Pulga. Mais aussi sa grande fidélité au FC Barcelone et à la Liga, à l’heure où passer plus d’une dizaine d’années dans un même club est une rareté.