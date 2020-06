FC Barcelone : Lionel Messi bénéficie déjà d’un premier passe-droit de Sétien

true

Depuis la reprise du championnat, Lionel Messi est le seul joueur du FC Barcelone à jouer l’intégralité des rencontres. L’explication est simple.

La Liga vient à peine de reprendre que déjà Lionel Messi fait l’objet de certains passe-droits au FC Barcelone. En effet, l’astre argentin est le seul joueur de l’effectif de Quique Sétien à avoir disputé les deux premiers matches (à Majorque et contre Léganes) en intégralité … Et il devrait encore enchaîner 90 minutes ce soir sur la pelouse du FC Séville (22h).

Malgré le risque élevé de blessure et l’enchaînement d’un match tous les trois jours, le coach de Barça l’assure : c’est Messi qui décide. « Un joueur en activité depuis quatorze ans a une connaissance aiguë de son corps et de comment il réagit. Ça nous est arrivé, nous qui avons prolongé longtemps notre carrière de joueur. Il y a des joueurs qui savent la charge de travail qu’ils peuvent supporter et quand ils doivent se reposer », a-t-il justifié en conférence de presse.

Il est vrai qu’au Barça, Leo Messi est le joueur qui coure le moins. Son statut de star incontesté lui permet d’être affranchi des courses défensives et de pouvoir se focaliser sur les actions où il est censé faire la différence.