FC Barcelone : Lionel Messi fait passer un message concernant Quique Setién

Les premiers pas de Quique Setién avec le FC Barcelone sont des plus décevants : une victoire à l’arrachée contre Grenade (1-0) malgré une domination écrasante, le ridicule évité de peu à Ibiza (2-1) en Coupe et une défaite des plus logiques à Valence. Il y a de quoi s’interroger sur le successeur d’Ernesto Valverde et les premières critiques ont fait leur apparition.

Mais les joueurs du FC Barcelone, et notamment Lionel Messi, ont tenu à faire savoir qu’ils étaient tous derrière leur nouvel entraîneur et qu’ils étaient enchantés par leurs méthodes de travail. Après Valence, Setién a organisé une séance vidéo et plusieurs entretiens individuels qui ont beaucoup plus en interne.

El Mundo Deportivo révèle que plusieurs joueurs ont fait passer le message que la méthode Setién était brillante et qu’il ne lui manquait qu’un peu de temps pour qu’elle puisse donner de beaux fruits. Mais c’est là tout le problème quand on est un grand club comme le Barça : du temps, il n’y en a pas !