FC Barcelone : Lionel Messi, Luis Suarez, les bonnes nouvelles s’accumulent

C’est un Barça au complet qui devrait prendre place au Son Moix de Majorque samedi prochain. En effet, Lionel Messi, touché cette semaine à l’entraînement, et Luis Suarez, blessé depuis de longs mois, devraient être opérationnels. Et donc très certainement titularisés par leur entraîneur, Quique Setién.

L’Argentin a ressenti une légère contracture et il n’a pas participé aux deux derniers entraînements collectifs. Le staff médical ne prend aucun risque avec lui et l’a laissé au repos jusqu’à lundi. Mais, selon Sport, il sera du voyage à Majorque, où il jouera. Une première bonne nouvelle.

L’autre concerne donc Luis Suarez. L’Uruguayen s’est fait opérer du ménisque externe du genou droit en janvier et il semblait parti pour manquer la fin de saison. Mais la crise du Covid-19 lui a permis de se rétablir et le FC Barcelone vient d’annoncer sur son site que l’attaquant était opérationnel. Les Blaugranas vont retrouver un joueur ayant inscrit 16 buts en 25 matches toutes compétitions confondues cette saison. Majorque, 18e et avant-dernière défense de Liga, peut trembler…

