FC Barcelone : Lionel Messi remis à sa juste place en interne

true

Lionel Messi, la star du FC Barcelone, est régulièrement accusé de prendre beaucoup de place au sein du club. Visiblement, la réalité serait différente.

Quand on est une star telle que Lionel Messi au FC Barcelone, les rumeurs les plus folles viennent souvent l’accompagner. Régulièrement, la Pulga est taxée de faire la pluie et le beau temps au sein du club blaugrana.

Mais les choses seraient en réalité plus simples si l’on en croit l’ancien du FC Barcelone Malcom. Aujourd’hui au Zenit Saint Petersbourg, l’ailier brésilien a assuré à la Cadena SER que Messi « n’a pas tant de pouvoir que ça » au sein du club.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

En réalité, l’influence de Messi se limiterait à celle d’un capitaine. « Leo n’est pas le président, c’est le capitaine qui aide l’équipe. Il parlait d’abord avec nous et ensuite il allait parler au président ou à l’entraîneur. Messi est incroyable. Au Barça, j’ai joué avec les meilleurs et j’ai beaucoup appris », a confié l’ancien Bordelais.