FC Barcelone : Lionel Messi se prépare à franchir un cap historique au Barça !

Alors que la Liga va reprendre le 8 juin, la presse catalane s’enflamme sur les statistiques de Lionel Messi, proche de la barre des 1000 actions décisives au FC Barcelone.

C’est officiel depuis samedi dernier : stoppée subitement depuis mars avec la pandémie de coronavirus, la Liga va pouvoir redémarrer le 8 juin prochain. Une situation très attendue en Catalogne où on a amorcé un déconfinement très progressif depuis le début du mois de mai. Ce matin, « SPORT » titre sur le « J-14 » du retour à la compétition pour le FC Barcelone, qui doit se remettre en chasse d’un nouveau titre sur la pelouse de Majorque au début du mois (28e journée).

A 14 actions du 1000

Pour Lionel Messi, cette fin de saison en accélérée et pendant l’été sera aussi une occasion importante d’aller chercher un record mythique pour le compte du Barça. D’ores et déjà meilleur buteur de l’histoire du club et de la Liga, le sextuple Ballon d’Or affiche 697 buts et 289 passes décisives dans sa longue et riche carrière.

« Messi atteint les 1000 », prophétise le quotidien catalan « Mundo Deportivo » qui rappelle que le crack argentin n’est plus qu’à 14 actions individuelles d’aller chercher ce cap stratosphérique. Possible à atteindre sur la fin de saison ? Si tout se passe comme prévu, il aura un maximum de 15 matches, phase finale de Ligue des Champions incluse, pour espérer boucler ce record sur l’exercice 2020-21.