FC Barcelone : Lionel Messi serait plus hautain que Cristiano Ronaldo !

Sidney Govou, qui a croisé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans sa carrière de joueur, assure que l’attaquant portugais est plus humain que son grand rival du FC Barcelone.

L’Équipe, dans son édition du jour, consacre un dossier spécial sur Cristiano Ronaldo (35 ans) et Lionel Messi (32 ans). Celui-ci regorge d’anecdotes en tout genre sur le duo magique qui a haussé le niveau de la Ligue des champions de manière spectaculaire depuis plus de dix ans.

Sidney Govou a eu la chance de croiser les deux champions, notamment sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Celui qui est désormais consultant de Canal+ se range du côté de l’attaquant portugais de la Juventus Turin… pour son côté plus humain ! Incroyable mais vrai.

« Messi est très très froid. Lui à la limite, il fuit ton regard »

« Je suis pro-Ronado, souligne Govou dans le quotidien sportif, car ça fait appel au travail et je m’identifie plus. Mais franchement, pour avoir joué les deux, Messi m’a beaucoup plus impressionné. Je me rappelle, une des premières fois, Thierry Henry, qui jouait à Barcelone, me dit : “Le petit, là, c’est exagéré, il est impossible de lui prendre le ballon !” Moi je me sentais costaud, je me disais, je vais lui mettre des tampons mais non ! Il avait raison, il était impossible à choper sur le terrain. Ce sont deux tempéraments différents. Je me souviens une année, je joue contre Ronaldo, il vient me voir à la mi-temps et me glisse : “C’est bon, arrête de courir, tu nous fatigues !” Mais c’était dit de manière sympa avec un petit sourire, sans prétention. Messi, je l’ai toujours trouvé très très froid. Lui à la limite, il fuit ton regard, l’important, ce sont ses pieds… Ronaldo avait un côté plus humain. »