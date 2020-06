FC Barcelone : Lionel Messi s’est fait voler la vedette de manière inattendue à Majorque

true

Alors que Lionel Messi a retrouvé les terrains lors de la victoire du FC Barcelone sur la pelouse de Majorque, un partenaire lui a volé la vedette.

Ce samedi soir, le FC Barcelone et Lionel Messi étaient attendus au tournant pour le retour de la Liga. Le club catalan l’a largement emporté sur la pelouse de Majorque (4-0) et Lionel Messi, avec un but et deux passes décisives, s’est montré à son avantage.

Pourtant, malgré ces statistiques flatteuses, Lionel Messi n’a pas été le héros de la soirée. La faute à une partition parfois imparfaite mais aussi au très bon match de… Martin Braithwaite. L’attaquant danois, recrue surprise du début d’année, a inscrit son premier but hier soir et cela a quasiment éclipsé le reste. Quique Sétien, le coach du Barça, lui a d’ailleurs rendu un hommage appuyé après le match.

« Je l’ai trouvé très bon. Il s’est très bien adapté sur le côté gauche et il a toujours fait les bons choix. Il a mis un but et a réalisé un gros travail. Il faut le féliciter parce que ce n’est pas facile d’apparaître dans une équipe comme celle-ci et de le faire avec cette forme », a déclaré Setién. Un enthousiasme évidemment partagé par le principal intéressé. « En tant qu’attaquant, tu veux toujours marquer et j’ai attendu ce moment tellement longtemps », savourait Braithwaite après le match. Lionel Messi semble donc avoir acquis un nouveau lieutenant de qualité…