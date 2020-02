FC Barcelone : Lionel Messi s’exprime sur la crise avec Bartomeu

true

Capitaine du FC Barcelone, en première ligne vu que les manipulations voulues par son président le concernaient, Lionel Messi est sorti du silence. Dans une interview au Mundo Deportivo, l’Argentin a clairement montré sa contrariété par rapport à la triste affaire que Josep Maria Bartomeu a créé en s’attachant les services d’une entreprise de communication pour dévaloriser opposants et stars de l’équipe…

« J’ai été un peu surpris car je n’étais pas présent, j’étais en voyage. Quand je suis arrivé, j’ai découvert tout ça. Le président nous a dit la même chose que ce qu’il a dit en public et en conférence de presse : quelle était la situation et ce qui s’était passé. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. »

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« La vérité est que je vois des choses bizarres qui arrivent. Mais on a aussi dit qu’il y aurait des preuves. Il faudra attendre de voir si c’est vrai ou pas. Nous ne pouvons pas dire grand-chose et nous devons attendre de voir ce qui se passe. Franchement, ça me semble vraiment quelque chose de bizarre. »