FC Barcelone : Lionel Messi un peu plus dans l’histoire, c’est fait

On vous le disait plus tôt dans la journée sur notre site : en cas de victoire, ce soir, face à Leganés en 8e de finale de la Coupe du Roi, Lionel Messi, la star argentine, du FC Barcelone, pouvait à nouveau marquer l’histoire de son empreinte.

Quatre-vingt dix minutes, deux buts et une victoire 5-0 plus tard, la Pulga a donc atteint le chiffre ahurissant de 500 victoires avec le club catalan. Le tout, on vous le rappelle, en 710 matches disputés ! Outre les 500 victoires, Lionel Messi a également concédé 131 matchs nuls et, seulement, 79 défaites. Ahurissant.