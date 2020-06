FC Barcelone : Lionel Messi vise deux records pour la reprise de la Liga

true

Motivé comme jamais avant la reprise de la Liga, Lionel Messi vise deux records monumentaux sur la fin de saison.

Après trois mois d’arrêt suite au coronavirus, la Liga va reprendre ce jeudi soir avec le derby andalou opposant le FC Séville au Bétis. Un retour du championnat espagnol qui fait les gros titres jusqu’en France puisque L’Equipe consacre ce matin sa Une à la « Liga des talents ». De l’autre côté des Pyrénées, c’est également la thématique forte de tous les grands médias.

Pelé et Zarra à effacer des tablettes

Néanmoins, du côté de « Mundo Deportivo », on préfère lire ce retour à la compétition comme celui, attendu, d’un homme : celui de Lionel Messi. « Le retour de Messi », titre ce matin le quotidien, photo de la star du FC Barcelone en forme à l’entraînement.

Il faut dire que la Pulga est « super motivé » et visera deux nouveaux records sur la fin de saison en plus du doublé Liga – Ligue des Champions que toute la Catalogne attend : « battre le nombre de buts dans un même club détenu par Pelé et devenir le joueur à avoir remporté le plus de Pichichis en dépassant Zarra ». Deux scores mythiques dans ses cordes sur la fin de saison.