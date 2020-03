FC Barcelone : Luis Enrique évoque un retour, un obstacle nommé Messi ?

true

Dans les colonnes de Sport, Luis Enrique a évoqué un possible retour au sein du FC Barcelone de Lionel Messi.

Désormais sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique n’a pas oublié le FC Barcelone pour autant. Dans une interview accordée à Sport, le coach espagnol a confié que revenir au sein du club de Lionel Messi était possible. « J’ai passé huit années en tant que joueur et trois en tant qu’entraîneur, en plus de trois autres au Barça B. Je garde en tête toutes ces expériences. Je me sens heureux d’avoir passé autant d’années dans un club comme le FC Barcelone, auquel je dois tout. Dans tous les clubs où j’ai pu entraîner, j’ai toujours laissé la porte ouverte et je pourrai revenir ».

L’occasion de retrouver peut-être le joueur qui l’a le plus épaté. Sans surprise, il s’agit de Lionel Messi… « Celui qui m’a le plus impressionné, que ce soit à la fois en prenant en compte ma carrière de joueur et maintenant celle en tant qu’entraîneur, est sans aucun doute Lionel Messi. Andres Iniesta est très proche de Lionel Messi dans cette course, mais par rapport aux autres avec tout le respect que j’ai pour eux, il y a une grande différence entre eux et Messi », a estimé le coach espagnol.

Seulement, cette envie de retour et ces compliments omettent aussi la réalité de l’époque de son départ en 2017. En effet, les médias espagnols et même français s’accordaient à l’époque pour décrire la relation Luis Enrique – Messi comme compliquée. La Pulga aurait gardé une grande rancœur d’un match perdu par le Barça en janvier 2015 où Luis Enrique avait placé Messi sur le banc de touche. Par la suite, le lien aurait été rompu et Messi n’avait d’ailleurs pas salué publiquement son coach de l’époque au moment de son départ. De quoi laisser penser qu’une nouvelle cohabitation est impossible ?