FC Barcelone : Madame Messi s’attaque au business de Georgina Rodriguez

On a remarqué que Lionel Messi s’exprimait beaucoup plus qu’avant cette saison. En fait, depuis qu’il porte le brassard de capitaine du FC Barcelone, l’attaquant argentin semble en avoir fini de sa timidité naturelle face aux médias.

Messi doit sans doute cette nouvelle facette de sa personnalité aux conseils de s compagne. Antonella Roccuzzo, plus à l’aise que lui sur les réseaux sociaux, a aussi entamé sa mue sur le plan professionnel. Le journal catalan Mundo Deportivo explique que Madame Messi était à Milan cette semaine pour officialiser sa collaboration avec la marque Benarrivati.

Antonella lance son business… en Italie

La belle Argentine, qui rerouche plus ses photos et sort beaucoup plus apprêtée qu’avant, a confirmé l’information sur son compte Instagram. Antonella démarre en réalité une carrière d’influenceuse en Italie, le terrain de jeu favori d’une certaine Georgina Rodriguez qui est la compagne de Cristiano Ronaldo.