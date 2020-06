FC Barcelone : malgré le tandem Messi – Suarez, le Barça cale à Vigo (2-2)

true

Rattrapé à Balaidos (2-2) par le Celta Vigo, le FC Barcelone a repris la tête de Liga mais perdu deux points dans la course au titre face au Real Madrid.

Les satisfactions :

Suarez se rapproche du mythe Kubala

Blessé en janvier, le Pistolero n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis. C’est désormais chose faite et par deux fois. Inscrivant ses 12e et 13e buts de la saison, l’Uruguayen n’est plus qu’à un but de rattraper László Kubala sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire du club (193 buts contre 194 pour le Hongrois).

Messi, génie de la passe…

Avec 21 buts au compteur, Léo est bien évidemment le roi des buteurs en Liga loin devant son dauphin Karim Benzema… Mais cette année, il explose aussi toutes les statistiques au classement des passeurs. Ce samedi, le sextuple Ballon d’Or n’a pas marqué mais il a délivré ses 16e et 17e passes décisives de la saison en Liga… Dont un coup de génie sur coup-franc pour son ami Luis Suarez. Juste génial. Comme le rappelle la version espagnole d’Opta, Messi est d’ailleurs en tête des meilleurs passeurs historiques du club avec 250 passes (dont 179 en Liga).

Les déceptions :

Ter Stegen, fin de série

Insubmersible dernier rempart des Blaugranas, Marc-André Ter Stegen a vu sa belle série prendre fin du côté de Vigo. L’Allemand a concédé un but de Fedor Smolov peu après le début de la deuxième mi-temps (50e). Un but sur lequel Ter Stegen, une nouvelle fois excellent par ailleurs et qui a sauvé le Barça de la défaite à la 95e minute, ne peut rien. S’il a retardé l’échéance, il ne peut rien sur l’égalisation de Iago Aspas où son mur se délie complètement et laisse passer le ballon…

Griezmann, le déclassement continue

Quique Sétien n’a décidément qu’une confiance limitée en son international français. Ce samedi, le coach du Barça avait choisi de privilégier Ansu Fati dans le onze de départ. Il a également préféré faire rentrer Martin Braithwaite en premier à la place du jeune Espagnol de 17 ans à la 69e minute. Dur pour Griezi qui a remplacé Suarez à la 82e minute et ne semble pas vraiment impliqué sur le coup-franc du 2-2 de Iago Aspas (88e).