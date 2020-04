FC Barcelone : Martin Braithwaite veut intégrer le cénacle de Lionel Messi

true

Lors d’un tchat sur Twitter, le nouvel attaquant du FC Barcelone Martin Braithwaite a expliqué qu’il se verrait bien devenir une légende blaugrana.

Il ne doute de rien, Martin Braithwaite ! Et il a bien raison au vu de sa trajectoire car comment imaginer que l’ancien attaquant du Toulouse FC et des Girondins de Bordeaux évoluerait un jour aux côtés de Lionel Messi au FC Barcelone ? Lors d’un question-réponse avec ses suiveurs sur Twitter, le Danois a montré combien il avait confiance en lui.

A la question de savoir qui était le joueur le plus rapide du Barça, il a répondu : « Vous lui parlez actuellement ». On aurait plutôt penché pour Ansu Fait ou Ousmane Dembélé mais passons, le plus fort était à venir. Quand il lui a été demandé s’il aimerait devenir une légende du FCB, il a répondu « Bien sûr que oui ».

Of course yeah 😁 https://t.co/5gwQ3ywmPw — Martin Braithwaite (@MartinBraith) April 15, 2020

Braithwaite jouant dans la même cour que Lionel Messi, Ronaldinho, Johan Cruyff ou les Luis Suarez (l’Espagnol et l’Uruguayen) ? Allez savoir ! Difficile de prédire où ça s’arrêtera la courbe ascendante de l’ancien Violet…