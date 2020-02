FC Barcelone – Mercato : Abidal a trouvé un autre Luis Suarez pour consoler Messi !

true

Le FC Barcelone a besoin d’un attaquant pour terminer cette éprouvante saison. Confronté aux blessures de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé, Quique Setién ne ferme désormais plus la porte à l’arrivée d’un joker dans ce secteur ces prochaines semaines.

José priorité de Setién mais…

Ces derniers jours, plusieurs pistes ont émergé dans la presse catalane : Willian José (Real Sociedad, 28 ans), Lucas Perez (Alavés, 31 ans) et plus récemment Loren Moron (Betis Séville, 26 ans). Interrogé sur ce dernier nom samedi en conférence de presse, Setién a confirmé que le buteur andalou entrait dans so, cahier des charges. Selon la Cadena SER, Luis Suarez est la dernière piste creusée par Éric Abidal.

Suarez détonne avec Saragosse en D2 espagnole

Soucieux de réconforter Lionel Messi après ses déclarations du début de semaine, le directeur sportif officieux du Barça a sondé l’entourage de l’attaquant du Real Saragosse. Buteur à 14 reprises en 24 matches en deuxième division, l’homonyme du « Pistolero » est prêté par Watford et ne peut pas en l’état casser son prêt chez le club espagnol. Les Hornets auraient cette possibilité, avant de penser à transférer Suarez au Barça. Il faudrait alors payer…