FC Barcelone – Mercato : après Giroud et Rodrigo, le Barça déboule sur un dossier inattendu

Si le FC Barcelone avait initialement prévu de rester sage durant le mois de janvier, la blessure de Luis Suarez, absent au moins jusqu’en avril, a semble-t-il changé la donne. En effet, si le nouvel entraîneur catalan Quique Setién a réclamé un petit temps de réflexion avant d’aborder la question du « n°9 » sur le Mercato, cela n’empêche pas les rumeurs de circuler… Et certains profils d’être évalué.

Comme annoncé par « SPORT », Olivier Giroud (Chelsea, 33 ans) est vu comme une alternative. Si l’option n’a pas la faveur des supporters, « Mundo Deportivo » avance de son côté que les dirigeants étudient une « formule » pour attirer Rodrigo (FC Valence, 28 ans), augurant qu’un retour de Paco Alcacer au sein du club Che permette l’opération.

A l’affût d’un « n°9 », le Barça se renseigne quand même sur Eriksen

Plus surprenant en revanche : l’intérêt du Barça pour d’autres pistes. D’abord promis au Real Madrid, puis évoqué au PSG, à l’Atletico Madrid, au Bayern Munich, à Manchester United, à la Juventus de Turin et dernièrement à l’Inter Milan, Christian Eriksen (Tottenham, 27 ans) n’avait en revanche plus été cité en Catalogne depuis au moins un an.

Tard jeudi soir, « Sky Sports » a réparé l’anomalie. Selon le média britannique, le FC Barcelone s’est récemment renseigné sur la situation du Danois, libre en juin prochain et qui ne prolongera pas cet été. Reste à savoir si l’approche du Barça se matérialisera par une offre pour le milieu de terrain…